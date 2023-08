CdM - Natan arrivato ieri sera: può essere a bordocampo già per Napoli-Augsburg!

Calciomercato Napoli - Sembrerebbe arrivato in Italia già ieri sera, Natan: il nuovo difensore degli azzurri con l'arduo compito di sostituire Kim Minjae. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"A bordocampo per Napoli-Augsburg potrebbe esserci Natan, il difensore brasiliano in arrivo dal Red Bull Bragantino è arrivato ieri sera in Italia, stamane sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e poi si recherà a Castel Di Sangro per firmare il contratto e magari concedere un’apparizione ai suoi nuovi tifosi.



Il Napoli investirà circa 10 milioni più bonus, per Nathan è pronto un quinquennale a 1,1 milione di euro a stagione. Juan Jesus lo aiuterà nell’inserimento nello spogliatoio, magari Natan riuscirà anche a vedere i suoi compagni all’opera contro l’Augsburg, il penultimo test prima dell’inizio della stagione (l’11 la sfida contro l’Apollon Limassol)".