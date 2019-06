Manolas-Napoli, il greco è atteso in città per perfezionare l'accordo! CorSport: incidente diplomatico dopo le parole di De Laurentiis, Pallotta si inalbera

Calcio mercato Napoli - Le dichiarazioni del presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis sul difensore greco della Roma Kostas Manolas hanno generato un incidente diplomatico. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, adesso la Roma, pur non replicando ufficialmente alla controparte, assicura di non volere scendere a patti con un avversario spesso pungente.

Manolas-Napoli, le ultimissime mercato oggi: gli aggiornamenti

"Pallotta si chiama fuori dal gioco: se il Napoli vuole Manolas, dovrà pagare la clausola da 36 milioni fino all’ultimo euro, trattando semmai uno sconto sulle commissioni con Raiola. Senza contropartite. Manolas nei prossimi giorni è atteso a Napoli in compagnia del suo staff per perfezionare l’accordo quinquennale, da circa 4 milioni netti a stagione, con il Napoli studierà la migliore strategia per il trasferimento. Giuntoli e Petrachi già si sono confrontati, ma non ci può essere un accordo perché il Napoli valuta 20 milioni Diawara. La Roma vuole soltanto soldi"

Mercato Napoli - Uno dei nomi più caldi che in questi giorni vengono accostati al Napoli quello di Kostas Manolas è certamente uno di quelli che maggiormente è in grado di infiammare la piazza azzurra. La Roma, da parte sua, continua a chiedere il pagamento della clausola rescissoria pari a 36 milioni di euro. Il Napoli, invece, da parte sua, prova ad abbassare questa cifra ed a tal proposito ci sarebbero delle novità da registrare.

Calciomercato Napoli, novità su Manolas

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, infatti, De Laurentiis avrebbe chiesto un pagamento dilazionato della clausola rescissoria ma è arrivato il fermo "no" dei giallorossi che chiedono i 36 milioni di euro in un unico esercizio. Da vedere adesso quelli che saranno gli sviluppi di questa trattativa.