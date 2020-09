Rivoluzione Napoli, Il Mattino: diktat ADL, via 11 azzurri! Tesoretto da oltre 100 mln

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi, rivoluzione in vista in casa SSC Napoli. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino De Laurentiis a Castel si Sangro ha parlato di 11 uomini da mandare via. In 14 giorni uno solo è stato ceduto: Allan. Faticosamente. 30 milioni di euro in cassa. Degli altri big pronti a lasciare, si sa tutto: Koulibaly, Ghoulam, Demme, Ounas, Younes, Ciciretti, Tutino e Milik. Con Fabian Ruiz, Maksimovic e Hysaj in stand by in attesa di capire cosa accadrà a strettissimo giro.