Alvino: "Grande serenità in casa Napoli dopo l'incontro con Kvaratskhelia, c'era anche l'avvocato Stendardo!"

Carlo Alvino, giornalista, commenta sui social la vicenda legata al viaggio in Germania di Aurelio De Laurentiis, Manna e Chiavelli per discutere del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia:

"Grande serenità in casa Napoli dopo l’incontro di oggi in Germania con Kvicha Kvaratskhelia e Mamuka Jugeli, tenutosi in un albergo nelle vicinebze dell’aeroporto di Dusseldorf. Durante le due ore di colloquio Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Andrea Chiavelli, alla presenza anche dell’avvocato Guglielmo Stendardo, hanno ribadito al calciatore georgiano ed al suo procuratore l’assoluta incedibilità dello stesso, sottolineando anche come Kvicha sia assolutamente centrale nel progetto di calcio di Antonio Conte. L’incontro si è svolto in un clima di assoluta serenità ed amicizia tra le parti".