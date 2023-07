Altro che DS, Giuntoli alla Juve arriva come Chief of Football: sarà il collante e responsabile di tutta l'area sportiva bianconera

Il Napoli dopo 8 anni ha detto addio a Cristiano Giuntoli che ha scelto di firmare con la Juventus. Il dirigente Campione d'Italia arriva alla Juve non per fare soltanto il direttore sportivo. Infatti, Giuntoli sarà proprio il collante della Juve: scouting, mercato, allenatore, squadra.

Giuntoli

Juventus: Giuntoli con ruoli più importanti

Come svelato da Tuttomercatoweb Cristiano Giuntoli alla Juventus non sarà solo il direttore sportivo per fare l'uomo mercato. Cristiano Giuntoli arriva alla Juventus come Chief of Football, sarà quindi realmente il responsabile e il vertice di tutta l'area sportiva bianconera. La definizione più corretta è 'collante'. Sarà all'apice di un team di lavoro organizzato.