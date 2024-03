Sky - Acerbi non si sta allenando oggi, ecco dove sta attendendo la sentenza sulla squalifica

Ultime Notizie - Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il difensore dell'Inter Francesco Acerbi non si sta allenando. Il difensore è a casa in attesa della sentenza che arriverà a brevissimo.

Il difensore dell'Inter era stato prima convocato da Spalletti per la tournéè in Usa e poi escluso dopo un colloquio avvenuto a Coverciano, in attesa che la vicenda arrivi a una conclusione. Ovviamente una squalifica potrebbe avere degli effetti anche sulle future scelte del ct per l'Europeo di giugno.