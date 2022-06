Serie D, la Fya Riccione è di Pasquale Cassese

PASQUALE CASSESE E’ IL NUOVO PROPRIETARIO DELLA FYA RICCIONE

La società Fya Riccione comunica che nel tardo pomeriggio di ieri è stato ufficialmente perfezionato il passaggio di proprietà da Byron Peasland a Pasquale Cassese del Gruppo Imprenditoriale PC Distribuito SpA. “Ho vissuto a Riccione un anno molto intenso e culminato con la promozione in serie D” ha dichiarato Byron Peasland “sarò il primo tifoso dei biancazzurri e sono convinto di aver passato il testimone ad una persona piena di entusiasmo, passione e capacità, in grado di dare continuità al progetto di crescita societario”.

Un avvicendamento societario che mette da subito in pista il sodalizio riccionese per l’iscrizione al campionato di serie D e all’organizzazione della stagione sia per la prima squadra che per il settore giovanile “Sono felicissimo perché conosco e apprezzo fin da ragazzo la città di Riccione, da subito ho potuto cogliere l’energia positiva di questa realtà sportiva” ha commentato il nuovo proprietario Pasquale Cassese “c’è tanto lavoro da fare, vogliamo strutturarci, crescere ancora e farlo con la forza dei dei fatti, senza proclami. Questo è il mio modo di operare in azienda che accompagnerà me e tutta la società in questa nuova e stimolante sfida”.

Nei prossimi giorni Pasquale Cassese incontrerà l’Amministrazione Comunale per illustrare obiettivi e strategie dei biancazzurri, temi al centro anche di un incontro-conferenza stampa, in via di definizione, con sportivi, tifosi e famiglie del settore giovanile.