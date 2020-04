Ultimissime notizie Napoli - La redazione di Sportitalia ha stilato una formazione che tiene conto dei calciatori in scadenza contrattuale in Serie A. Spuntano nomi altisonanti del nostro campionato, tra cui anche Jose Maria Callejon e Dries Mertens, il cui futuro in azzurro resta ancora in bilico.

Clicca sul file in allegato