UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, arriva il polacco Sokolowski: "Con coach Milicic siamo pronti a sorprendere"

Ultime notizie. La Generazione Vincente Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con Michal Sokolowski.

Napoli Basket, ufficiale Sokolowki

Il giocatore polacco, ala di 196 cm, nato a Varsavia l’11 dicembre 1992, inizia la sua carriera all’Anwil Wroclaw nel 2011, poi si trasferisce dal 2014 al 2018 al Rosa Radom dove è esploso risultando il miglior difensore della lega polacca nel 2016 e nel 2017, e addirittura nel 2018 viene nominato MVP del campionato. Nel 2018/19 gioca allo Zielona Gora, per poi tornare all’Anwil dove disputa anche la Champions League FIBA con 10 punti di media a gara, 4 rimbalzi e 2.5 assist, 47% da tre, e 45% da due. Prima di firmare per Treviso in Italia, ha giocato nel Legia Varsavia viaggiando con 13.4 punti a partita, 6.3 rimbalzi e 4.7 assist. In Polonia ha vinto due coppe Nazionali (2016 e 2019), ed due Supercoppe (2016 e 2019).

Arriva in Italia nella stagione 2020/2021, dove gioca da protagonista tre campionati a Treviso, con una breve parentesi in Israele con l’Hapoel Holon a fine 2021 dove disputa sole tre partite. Al suo esordio in Italia risulta davvero una delle sorprese del campionato di Serie A, con 13.3 punti, 4.3 rimbalzi e 2.5 assist a partita. L’anno successivo si ripete con la media di 9,6 punti a partita con il 50,6% da 2, e nell’ultima stagione, prima di trasferirsi in Turchia, gioca in Serie A 13 partite con la media 10,6 punti e 4,2 rimbalzi. Poi nel finale della stagione contribuisce in maniera determinante alla salvezza del Besiktas in Turchia, guidato da coach Milicic, giocando 15 partite con 10,5 punti, e 5,1 rimbalzi.

Con la sua nazionale polacca ha giocato gli Europei del 2017 (4.5 punti di media), e nei Mondiali in Cina nel 2019 con un ottimo 8° posto di squadra, ha giocato con 7.5 punti, 2.8 rimbalzi e 1 assist a gara, il 66% da due e il 45% da tre. Insieme a coach Milicic, è stato protagonista dello splendido quarto posto ottenuto dalla Nazionale polacca ai Campionati Europei del 2022 con 7,3 punti, con 40,2%, e 4,8 rimbalzi. Ha disputato anche le partite di qualificazione ai mondiali 2023 con la Nazionale polacca.

Dichiarazione Pedro Llompart:

“Con Sokolowski prendiamo un giocatore che ha la massima fiducia di Coach Milicic. E’ un giocatore che conosce molto bene il suo sistema di gioco. Siamo molto felici di aver chiuso questa trattativa e sono sicuro che sarà un giocatore importantissimo per noi, sia dal punto di vista difensivo che offensivo”.

Dichiarazione Michal Sokolowski:

“Sono davvero molto soddisfatto di questa nuova avventura a Napoli. Ci aspetta una stagione interessante. Insieme a Coach Milicic abbiamo già dimostrato di saper sorprendere e so che ora potrà essere lo stesso.”