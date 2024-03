GeVi Napoli Basket, Milicic: "Siamo davvero orgogliosi di rendere felici i napoletani, daremo tutto per continuare così"

Ultime notizie Napoli - La Generazione Vincente Napoli Basket, dopo il trionfo alla Frecciarossa Final Eight 2024, stende la NutriBullet Treviso Basket 95-81. Sugli scudi Markel Brown (31 punti, 10 falli subiti, 16/16 ai tiri liberi, 9 rimbalzi, 39 di valutazione) e Michal Sokolowski (22 punti, 9 rimbalzi, 7/10 al tiro, 7 falli subiti, 34 di valutazione).

Di seguito le dichiarazioni di Coach Igor Milicic in conferenza stampa:

“Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile dopo il successo ottenuto in Coppa Italia. Siamo davvero orgogliosi di rendere felice la gente di Napoli, e daremo tutto per continuare così. Viviamo con il cuore e con l’emozione, in tutto ciò che facciamo. Non solo io ed i giocatori ma tutti coloro che lavorano in questa organizzazione quotidianamente: Pedro Llompart, Mattia Digno, con lo staff medico, il management, viviamo tutto ciò con grande emozione e lavoriamo duro per portare a casa delle sorprese enormi com’è stata quella della Coppa Italia, in cui noi abbiamo sempre creduto.

La gara con Treviso era davvero durissima dal punto di vista tattico e fisico. Siamo arrivati a febbraio che eravamo un po’ con le ruote sgonfie, ma la Coppa Italia ci ha dato ulteriori energie, anche se sappiamo di non essere nel nostro miglior momento fisico. La differenza l’ha fatta la nostra grande mentalità. Come abbiamo voluto scrivere nel nostro tunnel “Noi non giochiamo, vinciamo!”.

Con la dodicesima vittoria, possiamo considerarci salvi. Ogni gara per noi d’ora in avanti, sarà la più importante poi vedremo alla fine dove saremo arrivati. Abbiamo fatto così anche per la Coppa Italia, non pensavamo di vincerla ma pensavamo di prenderci una rivincita con Brescia alla prima partita, così come prenderci una rivincita con Reggio Emilia nella seconda, e vincere con Milano in finale.

Abbiamo tutti quanti i nostri sogni ma dobbiamo avere i piedi ben saldi per terra. Per ora stiamo andando oltre rispetto a quelle che erano le nostre aspettative, ma dobbiamo continuare a lavorare e valutare le cose step by step. La nostra vittoria più importante è sicuramente questa gente, questo grande pubblico, i sold out e la grande energia che si è creata intorno a questa squadra”