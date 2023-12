Alle 12 Gevi Napoli Basket sfida Reggio Emilia, PalaBarbuto sold out! Milicic: "Serve ritrovare mentalità affamata da sfavoriti"

Torna alla Fruit Village Arena la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta oggi domenica 10 dicembre, nella undicesima giornata del campionato di Serie A, la UnaHotels Reggio Emilia. L’incontro si disputerà alle ore 12:00. Fruit Village, già Main Sponsor della società azzurra, sarà il Match Sponsor della partita contro Reggio Emilia.

La squadra di Coach Milicic, dopo aver ottenuto quattro vittorie consecutive in campionato, è stata sconfitta la scorsa settimana a Pistoia ed in classifica è terza con 14 punti, dietro alle attuali capolista Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia. La UnaHotels Reggio Emilia, è reduce dal netto successo della scorsa settimana, dove ha vinto largamente in casa contro Pesaro, raggiungendo quota 12 punti in classifica. Arbitreranno l’incontro: Rossi, Galasso e Noce.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Affrontiamo una sfida molto importante contro una squadra come Reggio Emilia che possiede grande talento individuale ed esperienza, soprattutto nelle posizioni di playmaker, guardia ed ala grande. Hanno giocatori che potrebbero decidere individualmente la gara. Il nostro obiettivo principale è quello di essere pronti per fermare il loro attacco in transizione, una delle loro armi letali. Dovremo mettere grandissima energia per provare a costringerli a giocare a metà campo, cinque contro cinque. Dobbiamo ritrovare, facendo un passo indietro, quella mentalità affamata da sfavoriti, per cercare di vincere contro avversari di così grande rilievo.”

Prima dell’inizio dell’incontro il Presidente della Generazione Vincente Napoli Basket Federico Grassi premierà Tomislav Zubcic eletto MVP del mese di Novembre dalla Legabasket.

L’apertura dei cancelli per l’ingresso al pubblico è fissata per le ore 10:30. La gara Generazione Vincente Napoli Basket – UnaHotels Reggio Emilia sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti sulle pagine social del Napoli Basket.