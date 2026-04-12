Si possono recuperare sei punti in sei giornate? Aspettando Como-Inter, qualche volta è successo

Ultime notizie SSC Napoli - Nel rush finale della Serie A, ogni punto può fare la differenza. Ma cosa succede quando la squadra in testa alla classifica perde terreno proprio nelle ultime sei giornate? Non esiste una statistica ufficiale che quantifichi con precisione i casi di “-6 punti” esatti nel finale, ma la storia del campionato italiano offre diversi precedenti emblematici di rallentamenti decisivi.

I crolli che hanno fatto la storia

Il caso più clamoroso resta quello dell’Inter nella stagione 2001-02. A cinque giornate dalla fine i nerazzurri vantavano un vantaggio di sei punti, apparentemente rassicurante. Eppure, una serie di passi falsi culminata nella sconfitta del 5 maggio contro la Lazio consegnò lo scudetto alla Juventus. Un crollo che va oltre i “sei punti persi” e che è entrato nella leggenda del calcio italiano.

2001/2002: Inter 62, Roma 59, Juventus 56 (+6 sulla futura vincitrice a 5 giornate dalla fine). Nelle giornate finali, l'Inter perde con l’Atalanta e inciampa col Chievo (2-2), fino all’ultimo atto, con il ko dei nerazzurri di Cuper con la Lazio, mentre la Juve fa 2-0 a Udine.

Il Napoli del 1988 e le volate incerte

Altro precedente significativo è quello del Napoli nel 1987-88. Gli azzurri arrivarono a cinque giornate dalla fine con quattro punti di vantaggio sul Milan, ma un finale in calo, segnato anche dalla sconfitta nello scontro diretto, ribaltò la classifica.

Ancora più caotica la stagione 1971-72, una delle più incerte di sempre: in quel caso non fu una sola squadra a crollare, ma più capoliste si alternarono perdendo punti a ripetizione, rendendo la volata scudetto imprevedibile fino all’ultimo turno.

Quando basta poco per cambiare tutto

Anche senza un vero e proprio crollo, perdere punti nel finale può risultare fatale. È quanto accaduto alla Roma nel 2009-10: una sconfitta interna contro la Sampdoria compromise il primato, spalancando la strada all’Inter.

Un fenomeno non raro, ma spesso decisivo

In conclusione, perdere circa sei punti nelle ultime sei giornate non è un evento eccezionale in Serie A. Tuttavia, diventa determinante quando le inseguitrici mantengono un ritmo elevato. La storia dimostra che i cali nel momento decisivo sono pochi ma pesanti: bastano uno o due risultati negativi per riscrivere completamente la classifica e trasformare un vantaggio in una delusione.