Polemica in Georgia, l'immagine di Kvaratskhelia spunta su un... preservativo | FOTO

Napoli Calcio - Polemica in Georgia per un’immagine di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli in grande spolvero in Italia e in Europa in quest'avvio di stagione e sempre più uomo simbolo del Paese.

Kvaratskhelia spunta su un... preservativo

Il problema è che una foto dell’atleta - tra l’altro con la maglia del Napoli - è comparso sulla confezione di una marca di preservativi come ‘incentivo’. L’iniziativa è dell’azienda ‘Aiisacondoms’.

Un gesto che sicuro non piacerà al diretto interessato, ma soprattutto alla SSC Napoli che detiene i diritti d’immagine del calciatore. Possibili azioni legali da parte della società parteopea per tutelare l'immagine propria e dell'attaccante.