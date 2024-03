"Marò, c'ha fatt' chist!": la reazione del papà napoletano di Nardi alla vittoria contro Djokovic | VIDEO

Il tennis italiano ha scoperto una nuova stella. Da anni si parla di Luca Nardi, a 14 anni era stato il più giovane di sempre a fare punti nel circuito Atp. Doveva affermarsi definitvamente nelle annate di Sinner e Musetti, ma qualche infortunio ha bloccato la sua crescita. Ora a Indian Wells il classe 2003 si è preso la sua rivincita e da "lucky loser" è andato a battere il numero uno al mondo Novak Djokovic. Festa grande sia a Pesaro, sua città natale, che a Napoli, da lì viene la sua famiglia.

In questo video postato sui social si può ascoltare l'esultanza del papà Dario, napoletano e tifosissimo del Napoli proprio come Luca, al momento della vittoria contro Djokovic. Clicca su play per guardare il video: