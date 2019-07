Alla scoperta della Feralpisalò di Zenoni: dalle goleade degli anni scorsi all'esperienza dell'Airone

Seconda amichevole stagionale in questo ritiro di Dimaro-Folgarida per il Napoli, che ha voglia di rialzare la testa dopo il KO alla prima uscita contro il Benevento. Gli azzurri dovranno vedersela contro la Feralpisalò: compagine di Serie C, rappresenta un banco di prova importante per Ancelotti che vorrà testare la condizione fisica della squadra oltre a provare delle novità di natura tattica. A tal proposito, andiamo a conoscere meglio il prossimo avversario di Insigne & Co.

Società ambiziosa, nella passata stagione ha sfiorato la promozione in Serie B, con la galoppata verso la cadetteria che fu fermata alle semifinali nel testa a testa contro la Triestina. La volontà della dirigenza è quella di costruire una squadra subito competitiva per il Girone B di Serie C per provare nuovamente ad agguantare la promozione e gli elementi di esperienza a disposizione del tecnico Damiano Zenoni, volto noto della Serie A italiana e nello specifico dell'Atalanta e dell'Udinese, posso facilitare in questa impresa. Senza ombra di dubbio la stella è Andrea Caracciolo: una carriera trascorsa a segnare gol a grappoli tra A e B, ha deciso di rilanciarsi partendo da Salò e nella sua prima annata, la precedente, trascorsa sul Lago di Garda ha messo a segno 12 timbri in 36 gare. In fase difensiva, poi, attenzione all'esperienza di Michele Canini, che nella massima categoria del calcio italiano ha indossato le maglie del Cagliari, del Genoa, dell'Atalanta e del Chievo Verona. Meritevole di menzione, poi, anche Simone Pesce, esperto centrocampista che ha girato, nella sua carriera, quasi tutta l'Italia tra Latina, Catania, Torres, Ascoli, Cremonese ed infine proprio Feralpisalò.

Napoli-Feralpisalò, i precedenti sorridono agli azzurri

Non è di certo la prima volta, poi, che gli azzurri affronteranno i "Leoni di Garda", così vengono soprannominati, nel ritiro in Val di Sole. Spesso è andato di scena questo testa a testa, con la vittoria che ha sempre arriso al Napoli. Memorabile l'ultimo successo per 5-2 nel 2015, con le doppiette di Mertens e le reti di Insigne, Koulibaly e di De Guzman. Da pelle d'oca il timbro del talento di Frattamaggiore, il cui schiaffo al pallone nel suo calcio da fuori area diede al pallone una traiettoria impossibile da leggere per il portiere avversaria. L'anno prima era invece finita per 2-0 con Hamsik e Dumitru finiti sul taccuino dei marcatori, fino ad arrivare al 5-0 del 2013 (doppietta Calaiò e reti di Bariti, Dzemaili e Novothny). Insomma, gol e spettacolo sono praticamente assicurati ed in tal senso l'intervista di Zenoni a Radio Kiss Kiss Napoli va proprio in questa direzione:

"Il Napoli ci è superiore di due categorie. [...] Voglio vedere una squadra propositiva, è stata allestita una squadra che può ambire alla Serie B. Dovremo dimostrare sul campo che la nostra prerogativa è quella di giocare bene e di provare a vincere".

Napoli - Feralpisalò, le probabili formazioni

Tutte da scoprire le scelte di Ancelotti. Visti i problemi fisici di Karnezis, si candida per una maglia da titolare il giovane Contini. Possibile l'esordio di Di Lorenzo, mentre al centro vanno verso una conferma Maksimovic e Luperto. A centrocampo Rog e Zielinski, con Gaetano pronto a giocare nuovamente in caso di addio del croato, vicino al Cagliari. Dietro Milik, poi, spazio alla classe di Callejon, Mertens ed Insigne. 3-5-2, invece, per Zenoni, che si affiderà in avanti all'esperienza dell'Airone Caracciolo e di Mauri. Tra i pali ci sarà il giovane De Lucia.

Napoli (4-2-3-1) : Contini, Di Lorenzo (Malcuit), Maksimovic, Luperto, Ghoulam ; Rog (Gaetano) , Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

Feralpisalò (3-5-2): De Lucia; Altare, Rinaldi, Travaglini; Eleuteri, Magnino, Miceli, Scarsella, Mordini; Mauri, Caracciolo

