Feralpisalò, Zenoni: "Nostre prerogative giocare bene e vincere, Napoli di due categorie superiori a noi. Gli azzurri faranno un grande campionato"

Damiano Zenoni, allenatore della Feralpisalò, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Siamo una società ambiziosa, proponiamo un calcio offensivo ma sulla carta non c'è paragone con il Napoli, è due categorie avanti a noi. Siamo qui per allenarci e per i ragazzi sarà stimolante. Sono convinto che gli azzurri faranno un grandissimo campionato perché hanno tante grandi individualità ed uno dei migliori allenatori al mondo come Carlo Ancelotti. Lavoro con mio fratello, siamo ambiziosi e sappiamo che è solo l'inizio. E' un ragazzo positivo che può darmi una mano. Voglio vedere una squadra propositiva, è stata allestita una squadra che può ambire alla Serie B. Dovremo dimostrare sul campo che la nostra propositiva è quella di giocare bene e di provare a vincere".