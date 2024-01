Probabili formazioni Napoli-Fiorentina, ultimissime Sky: Cajuste recupera! Confermata tegola per Italiano

Ultimissime Fiorentina-Napoli, si avvicina sempre di più il fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa di stasera a Riyad. Chi vince sfiderà la vincente di Inter-Lazio in finale, gara che si disputerà domani.

Supercoppa, ultime di formazione Fiorentina-Napoli

Sarà la serata delle conferme per Walter Mazzarri che ora vuole dare continuità dopo la vittoria giunta in extremis con la Salernitana. Così con Gollini tra i pali, la linea difensiva vedrà Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana invece spazio a Lobotka in cabina di regia con Cajuste da una parte poiché va verso il recupero e una maglia da titolare e Zielinski dall’altra. In attacco Politano e Kvaratskhelia con Simeone massimo riferimento offensivo in vantaggio su Rspadori.

Al 4-4-3 partenopeo ci sarà il 4-2-3-1 toscano. Terracciano in porta e subito dentro il neo acquisto Faraoni sulla destra per il debutto dal 1', con Milenkovic e Ranieri al centro e Biraghi sull’altro versante. Saranno Arthur e Duncan a far da schermo davanti alla difesa, col terzetto offensivo composto invece da Ikoné, Bonaventura e Brekalo alle spalle dell’unica punta Beltran. Confermata l'assenza di Nico Gonzalez che, al massimo, riuscirebbe a recuperare solo per l'eventuale finale.

Probabili formazioni SKY Napoli-Fiornentina