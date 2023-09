Striscia la Notizia, De Laurentiis rifiuta il Tapiro d'Oro. La reazione di Alessandro Siani

Notizie Calcio Napoli – Striscia la Notizia le ha provate tutte ma Aurelio De Laurentiis non ha accettato il Tapiro d'Oro. Il presidente azzurro è stato incalzato e provocato dall'inviato Valerio Staffelli ma malgrado i suoi numerosi tentativi, il presidente azzurro non ha reagito. Alessandro Siani, comico tifoso del Napoli e conduttore di Striscia, ha commentato il tutto a fine servizio: insieme alla sua co-condittrice Vanessa Incontrada:

Vanessa:

La risposta di Siani:

Tu devi sapere una cosa: noi dobbiamo pensare alle cose importanti, ovvero che siamo campioni d'Italia. Questa è la cosa principale. Poi abbiamo la partita di Champions (contro il Real Madrid, ndr) e dobbiamo restare uniti. Per noi il Napoli non è una squadra, per noi tifosi è tutto".