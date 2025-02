Scivolone di Geppi Cucciari a Sanremo: "Televisori giù dalla finestra come il Capodanno a Napoli..."

Ieri sera la comica Geppi Cucciari ha accompagnato Carlo Conti come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Quando dagli spalti qualcuno ha urlato "Forza Napoli!", lei ha replicato: "Forza Napoli ci sta sempre bene!". Poco dopo però è incappata in un piccolo scivolone, ricalcando i soliti luoghi comuni su Napoli e i napoletani.

"Buttano i televisori giù dalla finestra...", dice Geppi Cucciari parlando di altro. Carlo Conti replica: "E che siamo a Capodanno?" e a quel punto Geppi Cucciari dice scherzando: "Sì, come a Napoli...". Una battuta che non è passata inosservata sul web e non è piaciuta a chi pensa che si sia trattato di un fastidioso luogo comune.