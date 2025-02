Geppi Cucciari a Sanremo: "Forza Napoli? Ci sta sempre bene!". La reazione di Carlo Conti

La comica Geppi Cucciari è la co-conduttrice di Carlo Conti a Sanremo 2025 nella serata delle cover. Quando è stato il momento di presentare i The Kolors e Sal Da Vinci che si sono esibiti in "Rossetto e Caffè", dal pubblico qualcuno ha urlato "Forza Napoli!".

Geppi Cucciari ha raccolto il messaggio del pubblico: "Forza Napoli? Ma a me?", ha detto prima di accorgersi che il messaggio era per i The Kolors e Sal Da Vinci. Geppi Cucciari allora ha rimarcato: "Forza Napoli ci sta sempre bene!" e lo ha ripetuto lei stessa prima di lasciare la parola ai cantanti. Carlo Conti ha reagito sorridendo divertito.