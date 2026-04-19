"Incredibile, vi amo". Alisson, fratello spiazzato dalla scena post Napoli-Lazio | FOTO

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Incredibile, vi amo. Alisson, fratello spiazzato dalla scena post Napoli-Lazio | FOTO

Il fratello di Alisson colpito da quanto accaduto dopo Napoli-Lazio

Napoli-Lazio 0-2: la delusione per il risultato e soprattutto la prestazione allo stadio Maradona è stata enorme ma il popolo di Fuorigrotta non ha comunque perso occasione per omaggiare quelli che sono ancora i campioni d’Italia in carica con un applauso importante a fine partita e in generale cori di incoraggiamento per questo rush finale di campionato. 

Ora, dopo aver visto sfumare una possibile rincorsa scudetto, bisognerà centrare matematicamente la Champions League come ultimo obiettivo in queste ultime cinque giornate. . 

Napoli-Lazio 0-2, fratello Alisson sorpreso dalle scene al Maradona 

Napoli-Lazio 0-2, i commenti social del fratello di Alisson

Tanja Santos, fratello di Alisson, è rimasto stupito dalle immagini live sugli spalti come mostrato attraverso il proprio profilo Instagram. Postando i video dei cori della tifoseria, il brasiliano ha prima scritto: “Incredibile che anche perdendo ci sia questa festa, Napoli ti amo”. E ha poi aggiunto: “Dopo due mesi la prima sconfitta, fa parte. Forza Napoli sempre”. Infine ancora meravigliato: “Ca**o sembra che ci sia stata una vittoria”

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