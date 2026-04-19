Futuro Conte, TMW: bivio Napoli, ma De Laurentiis ha tracciato la strada

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Futuro Conte, TMW: bivio Napoli, ma De Laurentiis ha tracciato la strada

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“È tempo di confronti. Conte al bivio”, titola così TMW all’indomani di Napoli-Lazio. Perché il pesantissimo risultato del Maradona accentua ancor di più la situazione preesistente con un futuro tutto da decifrare e un fondamentale faccia a faccia tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte a fine campionato per definirlo. 

Futuro Conte, la posizione di De Laurentiis dopo Napoli-Lazio 

Aurelio De Laurentiis

Con le recenti dichiarazioni - sottolineano i colleghi - ADL ha messo Conte spalle al muro e nei prossimi giorni è atteso un primo confronto tra le parti. Sarà ancora sulla panchina del Napoli la prossima stagione o valuterà altre offerte come quella della FIGC per tornare nel ruolo di Ct dell’Italia

“De Laurentiis è disposto a liberare adesso il suo allenatore, non tra due mesi”, evidenzia Tuttomercatoweb ricordando il precedente di Conte alla Juventus quando lasciò in pieno ritiro per poi approdare alla nazionale poco più tardo: è tutto quello che De Laurentiis vuole evitare

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