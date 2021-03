Nigeria, Osimhen su Instagram: "Presto con la squadra" [FOTO]

Ultime notizie Napoli. Victor Osimhen è stato convocato nella nazionale nigeriana in vista della doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Benin-Nigeria (27 marzo) e Nigeria-Lesotho (30 marzo). L'attaccante appena atterrato in Nigeria ha scritto un messaggio su Instagram un messaggio: "Presto con la squadra".

Osimhen in Nigeria

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen si unisce al resto della selezione nigeriana per il ritiro. Polemiche per essere stato fotografato ancora una volta senza mascherina, a distanza di soli tra mesi da quando, lo scorso dicembre, fu trovato positivo al Covid-19 dopo una festa di compleanno, proprio in Nigeria, in cui lui e gli altri invitati erano tutti senza dispositivi di protezione individuale.