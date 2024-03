Napoli-Torino, l'analisi sportiva e lucida della tifosa granata dopo l'1-1 al Maradona | VIDEO

Nel post partita di Napoli-Torino 1-1 vi proponiamo come sempre all'uscita dei tifosi i commenti a caldo su CalcioNapoli24 TV, dove una tifosa granata s'è espressa con grande lucidità, sportività e oggettività:

"Io ho sempre avuto un debole per il Napoli, mi è sempre piaciuta la tifoseria. Voi siete tanto tanto passionali ma sono appassionata granata e sanguigna, apprezzo molto le tifoserie così. Io sono di Torino e tifo Toro, tifo la squadra della mia città come a Napoli per forza si tifa Napoli!

La partita? Un punto d'oro per noi, venire a Napoli e pareggiare... Sicuramente non è il Napoli dell'anno scorso ma non è neanche quello di due mesi fa della gara d'andata. Calzona ha portato entusiasmo, temevo molto il Napoli sinceramente. Ha delle individualità pazzesche e non a caso oggi Kvaratskhelia è stato il migliore".