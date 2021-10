Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli è in partenza alla volta di Firenze, dove nella giornata di domani affronterà la Fiorentina per una sfida a dir poco difficile e che può dirci molto sulle reali potenzialità di questa squadra. La società azzurra su Twitter ha pubblicato uno scatto in cui si vede Diego Demme sorridente sull'aereo poco prima della partenza.

