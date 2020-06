Lady Callejon: "Ci sono emozioni che non si possono spiegare, so cosa significa per te" [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Impossibile che passino inosservate le lacrime, in solitaria, di Josè Maria Callejon. Il calciatore spagnolo protagonista degli ultimi anni della SSC Napoli potrebbe lasciare l'azzurro al termine di questa stagione.

Potrebbe essere questo il motivo delle sue lacrime, intanto la sua Marta sui social ha pubblicato questo scatto scrivendo:

"Ci sono emozioni nella vita che non possono essere spiegate a parole. Sei grande, gentile e hai un cuore enorme. So cosa significa per te".