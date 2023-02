Criscitiello: "Commisso ha conquistato l'America non avendo nemmeno i soldi del pane, oggi dice tante verità e non scende a compromessi"

Michele Criscitiello di Sportitalia si schiera dalla parte di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo i recenti attacchi ad alcuni organi di stampa italiani:

"Commisso ha 73 anni. La sua azienda fa 1 miliardo di ebitda. Ha conquistato l’America non avendo neanche i soldi del pane. Oggi, giustamente, dice tante verità e non scende a compromessi con nessuno. Il calcio italiano deve ripartire da zero! Ha ragione".