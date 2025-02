UFFICIALE - Biglietti Como-Napoli, aumentata la capienza del settore ospiti: il numero di posti | FOTO

Ultime notizie Serie A - Como-Napoli, adesso è ufficiale: aumentano i posti in curva ospiti al Sinigaglia, saranno 175 in più per i tifosi partenopei. L'annuncio del sindaco sui social: «Un passo alla volta raggiungeremo la capienza minima per poter disputare un campionato di serie A senza deroghe». Raggiunta quindi quota 10.759 posti totali già per Como-Napoli.

Il numero era già stato accresciuto pochi mesi fa, a settembre 2024, quando da 7.498 era stato portato 10.584. Per poter disputare partite in serie A, lo stadio dovrebbe avere a disposizione 12mila posti e al momento per il Sinigaglia è in vigore una deroga che decadrà il prossimo anno. Questo il post del sindaco di Como:

"Mentre il gruppo di lavoro comunale ha già iniziato l’analisi del progetto per il nuovo stadio, pochi minuti fa allo stadio Sinigaglia ho firmato il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza che ha sancito il parere favorevole ad un nuovo aumento di capienza dello stadio più bello del mondo. Ad oggi i posti autorizzati sono 10759. Un passo alla volta raggiungeremo la capienza minima per poter disputare un campionato di serie A senza deroghe. Ogni giorno io ed il mio gruppo politico cerchiamo di compiere un passo, e, passo dopo passo, rigorosamente uno alla volta, procediamo con la ferrea volontà di far splendere, in ogni suo centimetro quadrato, la nostra Como".