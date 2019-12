Udinese-Napoli, probabili formazioni: Koulibaly in forte dubbio, Callejon ancora escluso! Mertens sfavorito su Lozano-Llorente

Probabili formazioni Udinese-Napoli. La SSC Napoli si avvicina alla quindicesima giornata della Serie A, gli azzurri saranno ospitati allo stadio Dacia Arena di Udine dall'Udinese di Gotti. Il Napoli di Carlo Ancelotti arriva alla sfida in condizioni precarie di classifica, manca la vittoria da 6 giornate di fila in Serie A.

Udinese - Napoli, le ultime

IN CASA UDINESE - Nello scacchiere friulano ancora fuori causa Sema, che sta proseguendo il lavoro differenziato al Bruseschi. Stop anche per Samir, in difesa spazio per Nuytinck mentre sulle fasce si vedranno Larsen e Opoku (in pole su Ter Avest e Pussetto). In regia verso la conferma Walace, visto che Jajalo è alle prese con un problema fisico. In attacco Nestorovski potrebbe ancora vincere il duello con Lasagna, al suo fianco Okaka.

IN CASA NAPOLI - Kalidou Koulibaly è in forte dubbio per la partita di Udine. Decisiva sarà la rifinitura di domattina. Qualora dovesse dare forfait, giocherebbe Luperto con Manolas. A centrocampo si va verso la terza esclusione di Callejon mentre in attacco salgono le quotazioni del duo Lozano-Llorente.

Serie A

Probabili formazioni Udinese - Napoli

Probabile formazione Udinese:

UDINESE (3-5-2): Musso, Nuytink, Troost Ekong, Becao; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Larsen; Okaka, Nestorovski.

Squalificati: - . Indisponibili: - Jajalo, Sema, Samir.

Convocati Udinese: la lista di Gotti

Probabile formazione Napoli:

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas, Insigne; Llorente, Lozano.

Squalificati: - . Indisponibili: Allan, Ghoulam, Malcuit, Milik.

Convocati Napoli: la lista di Ancelotti