Probabili formazioni Napoli-Spal: chance per Lobotka dal 1', rientrano Callejon e Mertens! Di Biagio deve rinunciare a tre titolari

Si torna in campo al San Paolo per la giornata numero 28 del campionato di Serie A, e il Napoli ospita una SPAL - alle ore 19.30 - in netta difficoltà per quanto riguarda il discorso relativo alla salvezza. Le statistiche sono nettamente dalla parte degli azzurri, imbattuti da dodici partite di A contro la SPAL, nonostante gli estensi abbiano vinto tre delle ultime sei trasferte.

Napoli

QUI NAPOLI

Contro la sua ex squadra, Alex Meret può tornare tra i pali e relegare David Ospina alla panchina. In difesa può tornare Mario Rui dal primo minuto, anche se non sono da eliminare a prescindere ulteriori minuti per il redivivo Faouzi Ghoulam. Al centro, se Manolas dovesse dare adeguate garanzie, potrebbe anche riposare Nikola Maksimovic che a Verona non era sembrato al meglio. A centrocampo turno di riposo per il neo-papà Demme e per un Allan acciaccato fisicamente: spazio a Fabian e Lobotka, con Elmas in vantaggio su Zielinski per l’altra maglia da titolare. In attacco Callejon dal 1’, fresco di accordo trovato per continuare fino a fine stagione, con Mertens ed Insigne in vantaggio per le altre due maglie: non sono tuttavia da escludere chance a partita in corso per i vari Lozano, Milik e Younes.

QUI SPAL

Luigi Di Biagio dovrà rinunciare a tre elementi importanti della sua rotazione, non saranno del match il portiere Berisha, il difensore Zukanovic e l’esterno offensivo Di Francesco. Da valutare l’ex di giornata Valdifiori nonché Fares e Reca, che partono titolari ma sostanzialmente non sono al 100%. In mezzo al campo pochi dubbi, con il trio Missiroli-Dabo-Valoti che proverà ad arginare le folate offensive azzurre. Al centro dell’attacco Petagna, che vorrà far bene davanti ai suoi prossimi compagni.

PROBABILI FORMAZIONI