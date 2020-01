Sky - Si complica la pista Lobotka, Diego Demme l'alternativa! Offerta di 18 milioni al Lipsia, il suo idolo è Gattuso

Calciomercato Napoli - Sofyan Amrabat e Stanislav Lobotka, ma non solo! Il Napoli è su Diego Demme del Lipsia. Il centrocampista è finito nel mirino azzurro dopo che si sono complicate le cose per quanto riguarda l'affare Lobotka. Offerta ufficiale presentata al club tedesco. Demme (chiamato Diego dal padre tifoso napoletano), ha sempre parlato in passato di Gennaro Gattuso come suo idolo come calciatore. Il centrocampsita accetterebbe volentieri il trasferimento per passare al Napoli e farsi allenare da Gattuso. Arrivano aggiornamenti importanti da parte di Sky Sport riguardo il mercato del Napoli.

Amrabat

Mercato Napoli, Demme o Lobotka

Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport durante lo speciale sul calciomercato:

"Il Napoli valuta tante alternative a Lobotka. Complicazioni per Lobotka, trattativa non saltata, ma il Celta pretende più dei 20 milioni offerti dal Napoli. Diego Demme del Lipsia è l'alternativa! Fatta oggi la prima offerta ufficiale da parte del club azzurro: 16 milioni più bonus! Il Napoli vuole un centrocampista il prima possibile".

Lobotka

Amrabat-Napoli

"In queste ore Cristiano Giuntoli ha trattato a Milano con gli agenti di Amrabat. C'è il sì del Verona, manca poco per quello del calciatore".