CorSport su Gattuso: "Vuole dirigere l'allenamento del Napoli prima di raggiungere la Calabria per il funerale della sorella"

Ultime notizie Napoli - Tutto gira intorno a Gattuso, il trascinatore di una squadra che lo ama e lo stima enormemente e che oggi, alla ripresa degli allenamenti in programma al centro sportivo di Castel Volturno, potrebbe addirittura trovarlo al suo posto. Ne parla il Corriere dello Sport:

"In mezzo al campo, pronto a dirigere la seduta prima di partire per Schiavonea, dove alle 16.30 è in programma l’ultimo saluto alla sorella Francesca. Rino c’è, la sua intenzione è quella: guidare il Napoli in campo prima di raggiungere la chiesa di Santa Maria ad Nives di Schiavonea, frazione marina di Corigliano ma soprattutto: casa. Rino avrebbe spiegato di voler comunque guidare la sessione di oggi, di questa mattina, prima di saltare in macchina"