Sportmediaset - Milan, un amico per Rebic: parte l'assalto a Jovic del Real Madrid

Calciomercato - Jovic Milan, arrivano aggiornamenti importanti per il campionato di Serie A. Come riportato da Sportmediaset, il Milan ha messo gli occhi su Luka Jovic del Real Madrid. L'attaccante serbo dei Blanocs che piace anche al Napoli può approdare in Serie A la prossima stagione.

In Spagna sono sicuri, Ivan Gazidis ha alzato il telefono per sondare il terreno con il Real Madrid per Luka Jovic. Il club spagnolo sarebbe oggi contento di far partire in prestito per capire se vi siano margini di rilancio per il calciatore in futuro, acquisto per 60 milioni dal Francoforte.

Va chiarita una questione, però: Jovic tenta parecchie squadre. L'Inter, per dirne una, lo ha inserito in una lista di possibili ed eventuali sostituti di Lautaro Martinez. Ma anche il Napoli, l'Arsenal di Arteta e, in Premier, almeno un altro paio di squadre. Jovic, ante-Real, era considerato uno dei migliori prospetti offensivi del panorama Mondiale. Segnava, parecchio (28 gol un anno fa tra tutte le competizioni), e lo faceva grazie anche all'intesa con Ante Rebic all'Eintracht Francoforte. Quei due, insieme, hanno fatto disastri e per poco non centravano la finale di Europa League. Logico, quindi, pensare di riunirli a Milano.