Caso Balotelli, si presenta al centro d'allenamento ma il Brescia lo rimanda a casa

Caso Balotelli. Il portale di Gianluca Di Marzio riporta cosa è accaduto in mattinata nel centro sportivo del Brescia:

"Sempre più critico, il rapporto tra il Brescia e Mario Balotelli. Il giocatore si è presentato questa mattina al centro sportivo di Torbole Casaglia, ma è stato fermato all’ingresso della struttura e rimandato a casa. L’attaccante è stato a casa in questo periodo, risultando in malattia a causa di una gastroenterite acuta.

Nonostante ciò, ieri sera aveva mandato una mail alla società in cui faceva presente che era pronto per tornare ad allenarsi, anticipando di un giorno il termine di scadenza del certificato medico. Tuttavia, il Brescia ha visualizzato soltanto oggi il messaggio di Balotelli al quale, una volta arrivato al centro sportivo, è stato riferito telefonicamente che non c’erano stati i tempi necessari per organizzare una sessione di allenamento ad hoc per lui.

Balotelli dovrebbe così ripresentarsi domani, mentre si attende la decisione del collegio arbitrale sulla richiesta di rescissione del contratto che il club ha presentato lo scorso venerdì".