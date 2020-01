ULTIM'ORA SKY - Amrabat-Napoli, Giuntoli a colloquio con gli agenti a Milano! Rallenta la pista Lobotka, ci sono alternative

Calciomercato Napoli - Sofyan Amrabat e Stanislav Lobotka. Il Napoli prova a chiudere il doppio affare in queste ultime ore. Arrivano aggiornamenti importanti da parte di Sky Sport riguardo il mercato del Napoli. Il club azzurro ha raggiunto l'accordo economico con l'Hellas Verona per acquistare in vista della prossima stagione Amir Rrahmani e Sofyan Amrabat. Per il presente e nell'immediato si prova a chiudere per Lobotka, ma la pista sembra leggermente più complicata rispetto i giorni scorsi.

Amrabat

Calcio Napoli ultime sul calcio mercato, le ultime su Amrabat

Ecco quanto riportato da Luca Marchetti di Sky Sport durante lo speciale sul calciomercato:

"In queste ore Cristiano Giuntoli è a Milano a trattare con gli agenti di Amrabat. C'è il sì del Verona, di Rrahmani e manca soltanto quello del centrocampista di origini marocchine. Colloquio tra il direttore sportivo del Napoli e gli agenti di Amrabat per la stretta finale".

Lobotka

Lobotka-Napoli, ci sono alternative

"Il Napoli valuta tante alternative a Lobotka. Il club azzurro ha bisogno a tuttii costi di un calciatore con quelle caratteristiche, ma nelle ultime ore il Celta Vigo sembra voler rallentare l'affare per incassare più soldi dal Napoli. Il calciatore nella testa ha solo l'azzurro e vuole approdare in Serie A. La pista Lobotka non tramonta, ma il Napoli inizia a guardare anche altre piste".