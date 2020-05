AC Milan - Rosa 2019/20

Milan - AC Milan Rosa. Rosa Milan della prima squadra della stagione 2019/20. Il club rossonero fuori dalle Coppe europee si trova impegnato soltanto tra Serie A e Coppa Italia.

Milan, rosa prima squadra

Milan rosa della squadra - AC Milan 2019/20. Allenatore, rosa e dettagli dall'A C Milan. La stagione 2019/20 per il Milan inzia con le dimissioni del direttore generale dell'area tecnico-sportiva di Leonardo. Viene promosso Paolo Maldini come direttore tecnico, con Zvonimir Boban che fa ritorno in rossonero da chief football officer, fino al licenziamento che arrive nel mese di marzo 2020 dopo alcuni diverbi con Gazidis ed Elliot in società. Frederic Massara viene annunciato come direttore sportivo. Come allenatore post Gennaro Gattusoarriva Marco Giampaolo, che sarà poi esonerato nel mese di ottobre. Al suo posto Stefano Pioli. Dal calciomercatodi gennaio arriva il colpo Zlatan Ibrahimovic, che fa il suo ritorno in rossonero dopo 7 anni. Lo sponsor tecnico per la stagione 2019-2020 è Puma, mentre lo sponsor ufficiale è Fly Emirates.

Maldini e Leonardo

Rosa Milan, prima squadra:

Giocatori Milan - Questa la lista giocatori Serie A del Milan.

Gianluigi Donnarumma, 99;

Asmir Begovic 1;

Antonio Donnarumma 90;

Alessio Romagnoli 13;

Mateo Musacchio, 22;

Leo Duarte, 43;

Simon Kjaer, 24;

Matteo Gabbia, 46;

Theo Hernandez, 19;

Andrea Conti, 12;

Davide Calabria, 2;

Ismael Bennacer, 4;

Lucas Biglia, 20;

Franck Kessié, 79;

Giacomo Bonaventrua, 5;

Rade Krunic, 33;

Alexis Saelemaekers, 56;

Diego Laxalt, 93;

Lucas Paquetà, 39;

Hakan Calhanoglu, 10;

Samu Castillejo, 7;

Ante Rebic, 18;

Rafael Leao, 17;

Zlatan Ibrahimovic, 21.

Ibrahimovic

Allenatore Milan:

Stefano Pioli.

Stefano Pioli

Formazione Milan

Milan formazione - Questa la formazione del Milan della stagione 2019/20.

MILAN (4-4-2): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Rebic, Ibrahimovic.