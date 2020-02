Il giorno dopo Cagliari-Napoli... Mertens più dieci ed il torello da infarto di Ospina

Ultime Calcio Napoli - Il giorno dopo Cagliari – Napoli. Gli azzurri rientrano con i tre punti dalla Sardegna. Li conquistano a capo di una prestazione accorta, durante la quale hanno concesso poco o nulla agli avversari e grazie ad una gemma di Mertens che, senza neanche guardare la porta, l’ha cercata e trovata con uno dei suoi classici colpi da biliardo. E con quello di ieri, fanno 120 goal in maglia azzurra. Di testa, di sinistro, di destro. Di astuzia e di classe. Rigori e punizioni. E decine e decine di assist. Impensabile perderlo. Anche e soprattutto perché, considerati i parametri della proprietà, sarebbe impossibile sostituirlo. Come impensabile è lasciarlo in panca in questo scorcio finale di stagione. Già dalla prossima gara, la formazione dovrebbe essere, Mertens ed altri dieci.

Il giorno dopo Cagliari – Napoli. Non sbancare il Sardegna Arena, avrebbe significato buttare via altri due punti. Gli uomini di Maran sono in piena crisi, reduci da appena quattro punti nelle ultime nove gare. Non si ritrovano in piena zona retrocessione solo grazie ad una partenza sprint. Gattuso questi dati non li ha proprio presi in considerazione. Memore della vittoria a San Siro in coppa Italia e anche e soprattutto, della caduta casalinga contro il Lecce, ha saggiamente deciso che per trovare la quadratura del cerchio, deve per forza di cose abbassare il baricentro per evitare pericolose praterie nel mezzo. E anche ieri, come contro l’Inter, ha rischiato pochissimo.

Il giorno dopo Cagliari – Napoli. Peccato che quando poi si tratta di ripartire, spesso manca la dovuta velocità allo sviluppo della manovra. Se il pallone transita tra i piedi di Fabian Ruiz, ogni azione di ripartenza va a farsi benedire. Lo spagnolo, malgrado qualche timido progresso, è lento nello scarico e troppo innamorato della sua tecnica e del pallone. A sinistra, turno di riposo per Mario Rui, si è rivisto in un ruolo assolutamente non suo Hysaj. L’ex Empoli, come al solito non ha lesinato impegno e concentrazione, ma sull’out sinistro è apparso ancora una volta improponibile: lento e macchinoso, impensabile ripartire in velocità. Bene la coppia centrale, anche se gli avanti del Cagliari non sono di certo dei fenomeni. Ogni prova necessita di essere contestualizzata. Non dimentichiamo che appena nove giorni addietro, tale Mancosu ha spadroneggiato tra le maglie della difesa azzurra.

Il giorno dopo Cagliari – Napoli. Malgrado un avversario assolutamente non all’altezza, Gattuso ha deciso di giocarsela con la massima attenzione. La prima frazione è volata via tra sbadigli e ritmo blando. Nella ripresa, con l’ingresso di Insigne, ha lanciato il messaggio decisivo alla squadra: era ora di provare a fare bottino pieno. Baricentro molto più alto e azzurri che hanno chiuso il Cagliari negli ultimi trenta metri. L’invenzione di Mertens ha sbloccato la gara e la partita è praticamente finita lì. Gli unici patemi sono venuti da Ospina e il suo torello sulla linea di porta. E ogni volta si suda freddo e le coronarie sono messe a dura prova. Vero che se si “esce” dal primo pressing, dopo, molto spesso, si va a giocare in superiorità numerica. Ma se nei minuti finali, il pallone viene calciato via, non succede nulla. Si è già sofferto troppo quest’anno. Che almeno questa sofferenza ci venga risparmiata