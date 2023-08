Ritiro Napoli, gestione impeccabile della sicurezza: plauso al responsabile Iannone!

Finito il ritiro del Napoli, il lungo messaggio di Angelo Iannone, responsabile della Sicurezza della SSC Napoli, che applaude all'ottimo lavoro di tutto il reparto sicurezza del club partenopeo, che ha garantito una gestione impeccabile del ritiro in Abruzzo.

"Nulla era scontato! Nulla era prevedibile! Dopo la vittoria dello Scudetto il numero di presenze di tifosi in ritiro poteva sicuramente prevedere ciò che si è visto tutti i giorni a Castel di Sangro, ma non poteva invece dare per scontato il fatto che non ci sarebbe stato nessun tipo di problema. Tantissime persone, tantissimi tifosi del Napoli che ogni giorno hanno presenziato allo Stadio Teofilo Patini sia agli allenamenti che alle gare amichevoli. Eppure tutto è riuscito alla perfezione, Grazie alla collaborazione, cooperazione, ed al lavoro di gruppo, dei colleghi della SSC Napoli, del Comune di Castel di Sangro, rappresentato da un disponibilissimo Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, i servizi Sanitari, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile Alto Sangro, a coloro che hanno reso i servizi, Giuliano Pallotta, ai manutentori del campo e dalle Forze dell’Ordine (Polizia - Carabinieri - Guardia di Finanza e Polizia Municipale) oltre che gli steward presenti in loco. Finisce cosi il ritiro del Napoli in Abruzzo, con i complimenti da parte di tutti per l’ottimo lavoro svolto e risultato raggiunto che equivale a PROBLEMI ZERO".