Ritiro Dimaro Napoli, giorno 4: termina l'allenamento, gran gol di Lucca! Buone notizie su Buongiorno e Olivera | DIRETTA VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video del sesto allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Val di Sole. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 4 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 4: allenamento mattina | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 10:00 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'allenamento del Napoli di Conte. Si tratta della sesta seduta dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Vi mostreremo le immagini live da Carciato. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Guardasole, Lombardi e Nicotra. E con le incursioni di Alici Come Prima!

11:57 - Termina la seduta mattutina, De Bruyne l'ultimo ad uscire, acclamatissimo!

11:51 - Adesso stretching, con Conte, Sandreani e Stellini, che vanno a ringraziare tutti, dando il cinque ad ogni singolo azzurro

11:47 - Termina il lavoro atletico, il pubblico applaude!

11:36 - Prosegue il lavoro dei portieri sul campo piccolo, sotto l'affetto dei tifosi della curva Carciato. Rosalen Lopez regala un cappellino ai tifosi e fa scatenare i supporters sugli spalti!

11:36 - Ancora in campo gli azzurri, con le ripetute ormai da 25 minuti

11:30 - Buongiorno rientra negli spogliatoi, seguito da Gilmour che ha lavoraro in palestra e non in campo

11:10 - Inizia il lavoro atletico con i giri di campo a gruppi degli azzurri, mentre Buongiorno prosegue il lavoro personalizzato

11:07 - Termina l'esercitazione 10vs11

11:04 - Politano segna con un gran tiro a giro, festeggiano i tifosi qui a Carciato!

11:01 - Buone notizie per quel che riguarda Alessandro Buongiorno, che si rivede in campo, anche se solo per dei giri di campo: lavoro personalizzato in campo senza palla per il difensore azzurro

10:51 - Gran gol di testa di Anguissa su cross di Zerbin: applausi dagli spalti!

10:50 - Lavoro personalizzato e a parte in campo per Mathias Olivera, chiaramente senza palla

10:50 - Super gol di Lucca che strappa applausi! Su cross di Noa Lang, salta più in alto di tutti Lorenzo Lucca: colpo di testa al bacio sul secondo palo che spiazza il portiere, è la specialità della casa!

10:47 - Esercitazione a metà campo con i rosa in inferiorità numerica 10vs11, la palla parte sempre dai piedi dei blu con i rosa che devono esser bravi a difendere e ripartire superando la metà campo

ROSA: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Hasa, McTominay; Lukaku, Simeone.

BLU: Zanoli, Marianucci, Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Raspadori; Politano/Neres, Lucca, Lang/Zerbin.

10:43 - A bordocampo ci sono anche Buongiorno e Mathias Olivera che hanno lavorato a parte. Adesso Buongiorno lascia il campo fra gli applausi dei tifosi. Mathias è seduto a bordocampo ed osserva i compagni che lavorano in campo: leggero affaticamento per lui, già in via di recupero

10:42 - Torello con gli azzurri divisi in due gruppi, con i jolly, che sono Lobotka e Raspadori

10:41 - Terminata l'esercitazione tattica in cui sono state provate le soluzioni offensive, in un esercizio a metà campo con Lukaku-Lucca come terminali offensivi

10:00 - Enorme fila di tifosi presenti all'esterno dello stadio di Carciato, oltre 1000 persone in attesa all'esterno della sola tribuna centrale.