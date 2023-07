Napoli Spal 1-1, errore di Meret o eurogol di Puletto? | VIDEO

Ieri il Napoli ha pareggiato 1-1 nella partita amichevole contro la Spal, secondo e ultimo match del ritiro di Dimaro 2023. Gli uomini di Garcia sono andati sotto di un gol nella ripresa, quando al minuto 62' il calciatore Puletto ha trovato uno splendido gol da centrocampo che ha sorpreso Meret, salvo poi rimediare grazie alla rete di Franck Zambo Anguissa.

In molti, però, si sono chiesti se lo splendido gol di Puletto non sia stato in realtà un errore del portiere Alex Meret, evidentemente in ritardo in quella occasione. Già qualche anno fa, proprio in ritiro qui a Dimaro, nell'amichevole contro la Cremonese, Meret si era fatto sorprendere da un gol da centrocampo, molto simile a quello subito ieri contro la Spal.

Eurogol di Puletto o errore di Meret? Guarda il video su CalcioNapoli24.