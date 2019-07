Napoli-Feralpisalò, probabili formazioni: Ancelotti lancia Manolas e ritrova NaPolonia! Dubbio Younes, Caracciolo guida gli ospiti

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Napoli-Feralpisalò, probabili formazioni. Mancano poche ore alla seconda amichevole in ritiro della stagione 2019/20 del Napoli di Carlo Ancelotti, che alle ore 17.30 affronta il Feralpisalò. SSC Napoli-Feralpisalò è infatti la seconda sfida dopo Napoli-Benevento terminata 1-2. Si è appena conclusa la seduta mattutina sul campo di Carciato, quella che potremmo definire la rifinitura prima della seconda amichevole.

Napoli-Feralpisalò, probabili formazioni

Con Orestis Karnezis ancora in Grecia per sbrigrare le ultime faccende relative al passaporto (per la tournée negli States) e Faouzi Ghoulam ai box, le scelte ricadono sulla staffetta Idasiak-Contini fra i pali e Mario Rui dal 1' sulla fascia mancina. Primo allenamento per Alex Meret che quindi non sarà del match, come non dovrebbe esserci anche Marko Rog che sembra aver dato l'ultimo saluto al gruppo azzurro proprio questa mattina al campo di Carciato. In difesa Carlo Ancelotti sta provando spesso insieme la coppia Luperto-Manolas che potrebbe partire titolare con Mario Rui a sinistra e Malcuit a destra, anche se la staffetta con Di Lorenzo si ripeterà anche stavolta, come contro le Streghe. In mediana, al fianco di Piotr Zielinski alla prima uscita stagionale, provato ancora Gaetano, che dividerà i 90' presumibilmente con Luca Palmiero. Callejon e Lorenzo Insigne provati sugli esterni d'attacco, con Younes alle spalle/al fianco di Arkadiusz Milik. Anche Milik, come Zielinski, alla prima stagionale: Ancelotti ritrova, di fatto, NaPolonia. Ad alternarsi nel ruolo di prima punta con il polacco c'era Dries Mertens, ma restano a giocarsi un posto proprio il tedesco con il belga dal primo minuto.

Carlo Ancelotti guida il Napoli a Dimaro, foto: Ciro De Luca

Nel Feralpisalò ci sarà certamente il capitano Andrea Caracciolo, l'Airone, l'attaccante con più gol all'attivo in Serie B. L'avversaria azzurra di quest'oggi è inserita nel Girone B della Serie C: il tecnico è Damiano Zenoni.

Le probabili formazioni di Napoli - Feralpisalò:

Napoli (4-2-3-1) : Idasiak, Malcuit (Di Lorenzo), Manolas, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Gaetano; Callejon, Younes (Mertens), Insigne; Milik.

Feralpisalò (3-5-2): De Lucia; Altare, Rinaldi, Travaglini; Eleuteri, Magnino, Miceli, Scarsella, Mordini; Mauri, Caracciolo.

di Manuel Guardasole

