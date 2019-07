Rog saluta il Napoli: lascia Carciato fra gli applausi dei tifosi [FOTO & VIDEO CN24]

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Nel giorno del suo compleanno, dopo un ultimo saluto in campo con tutta la squadra in cerchio a metà campo con persino Carlo Ancelotti, Marko Rog sembra ad un passo dal lasciare il ritiro di Dimaro 2019.

Il centrocampista croato adesso, nel pieno della seduta mattutina, ha lasciato il campo di Carciato abbandonandosi ad un ultimo saluto con la piazza di Napoli, che l'ha fortemente applaudito mentre lasciava lo stadio per rientrare negli spogliatoi. Lo stesso Amin Younes, il più vicino all'uscita per gli spogliatoi, ha fatto chiaramente intendere che si sarebbero salutati di lì a poco. Saluto caloroso del pubblico napoletano, che l'ha applaudito per la professionalità e la grinta mostrata nell'avventura azzurra.

