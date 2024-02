Zerbin: "Devo ringraziare Mazzarri per avermi dato grandi possibilità. Ecco perché ho scelto di venire al Monza"

Alessio Zerbin ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Lei è arrivato in prestito secco dal Napoli da protagonista della Supercoppa italiana: doppietta in semifinale alla Fiorentina, titolare in finale contro l’Inter…

«Mazzarri mi ha dato grandi possibilità, io ho cercato di farmi conoscere da lui e mi ha tenuto in considerazione. Anche grazie a lui sono arrivato qui pronto».

Cosa l’ha spinta ad accettare Monza?

«E’ l’occasione per giocare con più continuità e per dimostrare di essere da A. E’ la soluzione giusta. E poi… Galliani!».