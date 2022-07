Ultras Perugia a Dimaro! La Questura imporrà un percorso esclusivo per entrare allo stadio

Oggi si gioca Napoli Perugia, seconda amichevole estiva degli azzurri nel ritiro di Dimaro. Per l'occasione in Val di Sole arriveranno anche un centinaio di tifosi perugini, identificati come appartenenti ai gruppi ultras della squadra umbra.

Napoli-Perugia

Per questa ragione, la Questura locale ha già disposto un'allerta massima: l'obiettivo è evitare qualsiasi contatto tra le due tifoserie, che già in passato si sono rese protagoniste di violenti scontri all'esterno dello stadio.

Proprio per questo, stando a quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, la Polizia ha previsto un percorso esclusivo per l'ingresso alle tribune di Carciato. Quasi tutti esauriti i biglietti, saranno circe mille spettatori.