Napoli-Perugia Tv, amichevole oggi alle 18: dove vederla gratis in diretta

Napoli Perugia è la seconda amichevole estiva degli azzurri in Val di Sole, dove tra pochi giorni si concluderà il ritiro pre-campionato di Dimaro e il Napoli ripartirà alla volta di Castel Volturno, prima di ripartire per la seconda parte del ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro.

La partita amichevole Napoli Perugia si gioca oggi 17 luglio 2022 alle ore 18:00 del pomeriggio e sarà trasmessa gratis in diretta. Dunque, se vuoi sapere dove vederla, scorri l'articolo e scopri dove sarà trasmesso il match.

Per il Napoli si tratta del secondo test amichevole dopo la partita di giovedì contro l'Anaune Val di Non, il club di Eccellenza battuto con il risultato di 10-0 con i gol di Rrahmani, Anguissa, Zerbin, Osimhen, Ambrosino e le doppiette di Kvaratskhelia e Politano. Discorso simile per il Perugia, che qualche giorno fa in ritiro ha affrontato il Real Vicenza e lo ha battuto per 7-0.

Per l'occasione il campo di Carciato è sold-out: nel week-end sono arrivati tantissimi tifosi napoletani qui in ritiro e i biglietti per l'amichevole di oggi Napoli Perugia sono andati letteralmente a ruba. Inoltre, ci sarà anche un centinaio di tifosi del Perugia, che verranno in trasferta proprio a Dimaro ed hanno già messo in allerta la questura locale, che teme la ripetizione degli scontri tra ultras perugini e napoletani di due anni fa, in occasione della partita di Coppa Italia Napoli-Perugia.

Dunque, dove vedere Napoli Perugia oggi in diretta? La partita sarà trasmessa in chiaro, gratis per tutti i tifosi napoletani che non sono presenti qui in Val di Sole. Come in occasione della partita amichevole contro l'Anaune, anche Napoli Perugia si può vedere gratis sul web, da computer, tablet e smartphone. Ecco dove vederla:

?Come sempre, potrete seguire Napoli Perugia anche su CalcioNapoli24, in diretta testuale, ma soprattutto godendovi l'ampio pre-partita in diretta televisiva che trasmetteremo sul canale 79 del Digitale terrestre e sul Canale YouTube ufficiale di CN24. Dopo il fischio finale, appuntamento di nuovo sui nostri canali per il post-partita, le pagelle, le interviste e gli approfondimenti live dal ritiro di Dimaro, sempre in compagnia dello youtubber Shaleboom che ci accompagna qui in Val di Sole.