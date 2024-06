Ultima chance per Osimhen: il Napoli accetterebbe una contropartita del Manchester United

Calciomercato Napoli - Ci sono le ultime notizie che riguardano il trasferimento di Victor Osimhen che ora è ad un bivio in casa Napoli per quanto riguarda la sua cessione che è attesa da tutti. Arrivano gli ultimi aggiornamenti che riguardano questa sua possibile partenza.

Calciomercato: Osimhen via da Napoli? C'è ancora il Manchester United

Resta ora il Manchester United per la corsa a Osimhen. La nuova gestione del club ha bisogno di un colpo importante in quella zona di campo e Osimhen lo sarebbe. Al Napoli non dispiacerebbe neanche una contropartita tecnica per abbassare il “cash” e realizzare una plusvalenza di livello.

Secondo le ultime riportate da Repubblica il nome che può sbloccare tutto può essere quello di Greenwood, che il Napoli accetterebbe come contropartita se Osimhen dovesse andare al Manchester United. Potrebbe essere anche un’alternativa a Kvaratskhelia.

Non è un mistero che al ds Giovanni Manna piaccia Mason Greenwood. Il giovanissimo attaccante dopo diversi problemi personali si è rilanciato quest'anno in Spagna con il Getafe dopo le accuse di violenza domestica e stupro.

Su di lui in Italia ci sono anche Juventus e Lazio. ed ha un contratto in scadenza nel 2025 con lo United che ha deciso di non proseguire con lui nonostante le accuse siano state ritirate dalla fidanzata (con la quale è poi tornato insieme, la coppia ha avuto anche un figlio).

Greenwood è probabilmente l’ultima occasione per il Napoli di vendere Osimhen e per il giocatore per esibirsi in Premier League che tanto sogna.