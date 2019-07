Tardelli consiglia Icardi: "A Napoli diventerebbe quello dei giorni migliori. Ancelotti ha bisogno di qualità in squadra"

Calcio mercato Napoli - Marco Tardelli ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ecco i passaggi evidenziati da CN24.

Icardi al Napoli, il parere di Marco Tardelli



Gran parte del mondo del calcio ha già individuato la colpevole. E’ Wanda Nara la zavorra di Icardi?

"No, Wanda non è zavorra, lei fa il suo mestiere di agente di un calciatore. Ma io penso che a decidere sia comunque Icardi. L’errore di Wanda è stato quello di andare in tivù a parlare dei compagni di Icardi, in certi casi a criticarli. Non si fa. Ma intendiamoci, sarebbe stato lo stesso se al posto di Wanda ci fosse stato un uomo, un padre, una madre, un fratello".



Cosa consiglia a Icardi?

"Mi piacerebbe vederlo a Napoli. Credo farebbe molto bene, ma è una mia sensazione. Ha la qualità per fare bene ovunque, ma a Napoli credo possa ritrovarsi e diventare determinante come nei giorni migliori".



Di cosa ha bisogno il Napoli di Ancelotti?

"Di qualità, ma quella serve a tutti. L’anno scorso è stato interlocutorio, mi aspetto un Napoli più forte e continuo. Ancelotti, rispetto agli altri big della panchina, ha un anno in più di esperienza con la squadra: questo può contare".