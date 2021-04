SSC Napoli, quale sponsor tefcnico? De Laurentiis valuta l’ipotesi di produrre in proprio le divise e il materiale tecnico! I dettagli

Ultime notizie Napoli - Il sodalizio del Napoli con Robe di Kappa potrebbe chiudersi con un anno d’anticipo, come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Aziende come Adidas, Castore, Mizuno e Legea hanno provato a farsi avanti ma per ora non c’è accordo. Proposte anche interessanti sotto il profilo economico ma che non lasciano piena discrezionalità al Napoli nella realizzazione delle divise. De Laurentiis valuta l’ipotesi di produrre in proprio le divise e il materiale tecnico, sull’esempio della Roma nella stagione 2013-14"