Spezia-Napoli: Spalletti punta su Politano, allarme Ndombele

Calcio Napoli - Il morale è alto esattamente come la concentrazione scrive il Corriere dello Sport questa mattina in edicola sul Napoli. La squadra sta lavorando sodo a Castel Volturno per preparare al meglio la sfida di domenica contro lo Spezia che rappresenta un'altra tappa fondamentale per lo scudetto.

Da verificare sono le condizioni di Ndombele che ieri non si è allenato per una sindrome influenzale. Secondo il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti potrebbe cambiare un calciatore nel tridente offensivo al Picco di La Spezia. Chi potrebbe infatti giocare dal primo minuto è Matteo Politano che prenderebbe così il posto del messicano Lozano che contro la Roma ha disputato una buona gara.