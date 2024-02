Spalletti: "ADL dice che gli ho fatto perdere 100 milioni? Rispondo così. Mi dispiace vedere soffrire i tifosi del Napoli quest'anno"

Napoli Calcio - Luciano Spalletti ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Il Commissario Tecnico della nostra Nazionale ha toccato vari argomenti tra cui anche l'Europeo ed anche quel Napoli che ha condotto allo scudetto la scorsa stagione. Di seguito vi riportiamo le dichiarazioni più importanti evidenziate da CalcioNapoli24.

Quanto le è dispiaciuto veder soffrire i tifosi del Napoli quest’anno?

«Le racconto un episodio che racchiude tutto. Sono andato a vedere Milan-Napoli, ero al bar nella zona Lounge: un bambino tifoso del Napoli a 7-8 metri ha cominciato a fissarmi. Quando il papà gli ha dato il permesso è corso da me e si è attaccato alle gambe: piangeva. L’ho preso in braccio e ancora singhiozzava. Avrei voluto chiedere al papà il numero di telefono. Se sta leggendo o qualcuno lo conosce, vorrei tanto riparlare con quel bambino che mi ha stretto il cuore».

De Laurentiis ha recentemente detto che lei gli ha fatto perdere 100 milioni, che non avrebbe dovuto lasciarla andare, che forse aveva già un accordo con la Figc…

«Quale dei De Laurentiis ha parlato? Ce ne sono 4-5 in giro e non mi riferisco ai figli... C’è quello grato, quello malinconico, quello rancoroso, quello retroscenista. Gli auguro di centrare il Mondiale per club che garantisce enormi introiti, nel ranking del Napoli c’è anche la mia mano».

Dopo la Nazionale finirà di allenare?

«Magari cambierò ruolo, perché avrò difficoltà dopo l’Italia a fare ancora l’allenatore»